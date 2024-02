Kaagbaan op Schiphol negen weken dicht om onderhoud

De Kaagbaan op Schiphol gaat vanaf maandag negen weken dicht voor onderhoud. De start- en landingsbaan krijgt in die periode onder andere een nieuwe asfaltlaag en de verlichting wordt vervangen. Gedurende de klus kan de overlast voor omwonenden toenemen, waarschuwde Schiphol eerder deze maand.

De Kaagbaan is een van de meest gebruikte banen van Schiphol. Doordat die gesloten blijft, moeten meer vliegtuigen via de overgebleven banen van en naar Schiphol vliegen. In de gebieden onder de aanvliegroutes voor die banen neemt de herrie toe.

De voor infrastructuur verantwoordelijke directeur Sybren Hahn beloofde eerder deze maand dat de luchthaven zijn “uiterste best” doet om het werk zo snel mogelijk af te hebben. Schiphol werkt daarvoor samen met Heijmans, dat ook onderhoud pleegt aan leidingen op de Kaagbaan die regenwater moeten afvoeren.