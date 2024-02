Hoogleraren praten informateur Putters bij over kabinetsvormen

Een aantal hoogleraren zal informateur Kim Putters maandag bijpraten over de verschillende kabinetsvormen. Putters wil in deze vier weken durende ’tussenfase’ van de formatie duidelijkheid krijgen over de verschillende samenwerkingsvormen voor coalities.

Hij ontvangt Mirko Noordegraaf, Mark Bovens (beiden Universiteit Utrecht), Arco Timmermans (Universiteit Leiden) en Claes de Vreese (Universiteit van Amsterdam). Die laatste zal Putters meer vertellen over de Deense politiek die al jaren ervaring heeft met minderheidskabinetten.

De PvdA’er Putters wil onder meer weten onder welke voorwaarden bepaalde kabinetsvormen kunnen werken en wat je daar dan voor nodig hebt. Een meerderheidskabinet over rechts lijkt niet mogelijk omdat NSC niet met de PVV, de grootste partij, in een kabinet wil.

NSC-leider Pieter Omtzigt heeft veelvuldig aangegeven veel te zien in een minderheidskabinet of een extraparlementair kabinet. Voor die laatste vorm heeft VVD-leider Dilan Yeşilgöz nu ook een voorkeur. Maar het is onduidelijk wat een extraparlementair kabinet precies inhoudt.