Het COA gaat woensdag mensen verplaatsen naar Biddinghuizen om Ter Apel te ontlasten. Dat bevestigt een woordvoerder van het COA na berichtgeving van EenVandaag. Om hoeveel mensen het gaat en of daarmee de deadline van woensdag van het maximumaantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel wordt gehaald, is nog onduidelijk. “Het blijft nog steeds heel spannend”, zegt de woordvoerder dinsdagavond.