In een kringloopwinkel en kledingopslag in Almere woedt dinsdagavond een grote brand. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om het vuur aan de Vlotbrugweg te bestrijden.

Ooggetuigen laten aan lokale media weten metershoge vlammen te zien en rookwolken zouden tot in de verre omgeving zichtbaar zijn.