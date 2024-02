Levenslang voor liquidatie in cold case Robert Sengers

De rechtbank in Breda heeft dinsdag conform de eis van het Openbaar Ministerie een levenslange celstraf opgelegd aan de 62-jarige Johan S. De man is veroordeeld voor de liquidatie van de Eindhovense crimineel Robert Sengers in 2004 in het Brabantse Esbeek. DNA-bewijs werd pas 15 jaar later gevonden, nadat de cold case was heropend.

Sengers werd op 8 september 2004 in zijn auto met meerdere kogels doodgeschoten op een parkeerplaats bij een restaurant in Esbeek. “Een kille, meedogenloze moord”, aldus de rechtbank. Sengers was bij de politie bekend om drugshandel. Hij zou zijn gewaarschuwd dat zijn naam op een dodenlijst stond.

Sinds de moord zijn er meerdere onderzoeken geweest naar DNA-sporen, maar die leverden voorheen niets bruikbaars op. Door verbeterde technieken bij het Nederlands Forensisch Instituut kwam er in 2019 toch een match met S. Hij werd eerder al veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op xtc-maker Mohamed Yaacoubi in 2002.