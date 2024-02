Burgemeester Heerlen: bezoek koning kan helpen bij opknappen stad

Roel Wever, de burgemeester van Heerlen, gelooft dat het bezoek van koning Willem-Alexander aan Heerlen-Noord zeker kan bijdragen aan het opknappen van het stadsdeel. Dat zei hij woensdag na afloop van het bezoek, dat in het teken stond van het project Nationaal Programma Heerlen-Noord. Het stadsdeel heeft te maken met armoede en gezondheids- en criminaliteitsproblemen, iets wat met het project flink wordt aangepakt.

“Ik denk altijd dat het helpt. Je kan nooit helemaal voorspellen wat dit doet natuurlijk”, aldus de burgemeester, die de koning woensdag onder meer meenam naar een basisschool en voorstelde aan de buurt. “Dat je hem deelgenoot maakt van een aantal dilemma’s waar je mee zit in deze samenwerking, dat is toch iets wat hij mee terugneemt.”

De focus van het project in Heerlen ligt op de vijf thema’s leren, werken, wonen, veiligheid en gezondheid. De gemeente en hun alliantiepartners stoppen daar flink wat geld, in, maar het project steunt ook op overheidsfinanciering.

Een bewoner liet tijdens het bezoek weten dat de problematiek áchter de voordeur met deze aanpak niet wordt opgelost. De burgemeester heeft begrip voor die boosheid. “Dat opknappen betekent niet dat de individuele levensproblematiek is opgelost. Daar heb je misschien een opleiding voor nodig, werk voor nodig. En dat is wat we natuurlijk ook proberen in dit programma”, aldus Wever. “Wij moeten dus veel meer achter die voordeur zien te komen.”