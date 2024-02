Eerste asielzoekers uit Ter Apel in Biddinghuizen aangekomen

De eerste bus met asielzoekers die woensdagochtend uit Ter Apel vertrok, is rond 12.45 uur in Biddinghuizen aangekomen. Biddinghuizen vangt woensdag 240 asielzoekers op om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet voor middernacht voldoen aan het maximumaantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel. Lukt dat niet, dan moet de gemeente een dwangsom van 15.000 euro per dag betalen. Dit kan maximaal oplopen tot een bedrag van 1,5 miljoen euro.

De gemeente Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, ontving dinsdag de eerste 120 asielzoekers die tijdelijk worden opgevangen. Woensdag arriveren nog eens 120 mensen. Zij verblijven tijdelijk op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.

Daarmee komt het totaalaantal asielzoekers in Biddinghuizen woensdag op 1280. Op donderdag vult het COA dit aantal aan tot maximaal 1400 asielzoekers. Op 7 april levert de gemeente het evenemententerrein leeg op aan Walibi Holland. Dan moeten alle asielzoekers naar een andere locatie verplaatst zijn.