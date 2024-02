Twee mensen zijn woensdag om het leven gekomen door het neerkomen van een deel van een brug in aanbouw in het Gelderse Lochem. Twee anderen raakten gewond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.

Volgens de veiligheidsregio hebben veel medewerkers het ongeluk zien gebeuren. Zij worden opgevangen bij een bedrijf in de buurt.