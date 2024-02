Het lichaam van het tweede dodelijke slachtoffer van het brugongeluk in Lochem is geborgen. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland tegen een ANP-verslaggever ter plaatse. Eerder woensdagmiddag was het lichaam van het andere slachtoffer al geborgen.

De twee kwamen om tijdens werkzaamheden aan de brug, waarbij een van de brugbogen door nog onbekende oorzaak losraakte tijdens het takelen. Twee anderen raakten ernstig gewond, maar zouden buiten levensgevaar zijn.