Gelderse gedeputeerde: brugongeluk Lochem is ontzettend tragisch

Het ongeluk met de brug in aanbouw over het Twentekanaal bij Lochem is “ontzettend tragisch”. Dat zegt gedeputeerde Klaas Ruitenberg van de provincie Gelderland, die de provinciale infrastructuur in zijn portefeuille heeft. De provincie Gelderland is de opdrachtgever van de bouw van de Nettelhorsterbrug.

“Het is heel moeilijk voor de werknemers die al jaren met elkaar aan dit project werken”, zegt de gedeputeerde, die van een “onuitwisbaar verdriet” spreekt. “Onderzoek moet uitwijzen wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk is.”

Eerder zei burgemeester Sebastiaan van ’t Erve dat er al twintig jaar wordt gepraat over de nieuwe weg inclusief de brug, dat er vijf jaar plannen zijn gemaakt “en nu ligt alles in een dag in duigen”.

Ruitenberg is van plan om woensdagmiddag in gesprek te gaan met werknemers van het betrokken bouwbedrijf BAM, net als burgemeester Van ’t Erve eerder op woensdag deed.