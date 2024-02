Vijf vervoerders willen openbaar vervoer in Utrecht verzorgen

Vijf vervoerders willen het openbaar vervoer in de provincie Utrecht verzorgen vanaf 2025 tot en met 2035. De provincie Utrecht meldde dat Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz en Transdev woensdag inschrijvingen hebben ingediend voor de aanbesteding van de twee concessies voor het Utrechtse openbaar vervoer.

Met zo’n concessie heeft een vervoerder het alleenrecht om openbaar vervoer te verzorgen in een bepaald gebied gedurende een vastgestelde periode. In juli 2023 startte de provincie de aanbesteding voor twee Utrechtse ov-concessies: Utrecht Binnen (bus en tram in de stad Utrecht en omgeving) en Utrecht Buiten (bus in het westelijk en oostelijk deel van de provincie, inclusief de stad Amersfoort).

“Ik ben erg blij dat er vanuit de markt zo veel interesse is voor de aanbesteding van het Utrechtse openbaar vervoer”, schrijft gedeputeerde André van Schie (mobiliteit) in een memo aan de Provinciale Staten. “De komende tijd gaan deskundigen beoordelen welke twee vervoerders binnen het beschikbare budget het beste openbaar vervoer voor de Utrechtse reiziger bieden en dus de concessies mogen gaan uitvoeren.” De provincie verwacht in juni dit jaar een besluit te nemen over de toekenning van de concessies.

Vorig najaar meldde de provincie Utrecht dat er een hardnekkig personeelstekort was in het stads- en streekvervoer. Vervoerder U-OV zag zich daardoor genoodzaakt te kiezen voor een tijdelijke, uitgeklede dienstregeling.