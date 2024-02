Ook Lidl roept koekjes terug

Ook de Lidl roept koekjes terug, omdat er mogelijk metaaldeeltjes in zitten. Het gaat om Sondey Triple chocolate en McEnnedy Nougatelli met de respectievelijke houdbaarheidsdata 12-12-2024 en 10-12-2024.

Kopers moeten ze niet eten, waarschuwt de supermarktketen. Ze kunnen hun aankopen terugbrengen naar de winkel.

De supermarktketens Dirk, Aldi, Nettorama en Poiesz riepen reeds koekjes terug om dezelfde reden, net als nog eerder Albert Heijn, Jumbo, PLUS, SPAR, Boni, Coop, Hoogvliet, Vomar en DekaMarkt. In België haalden de ketens Delhaize, Colruyt, Aldi en OKay chocoladekoekjes uit de schappen om metaaldeeltjes.