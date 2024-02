Timmermans: Poetin kan alleen winnen als we onverschillig zijn

De Russische president Vladimir Poetin kan de oorlog in Oekraïne alleen winnen als landen zoals Nederland onverschillig toekijken, zegt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans bij een bijeenkomst op de Dam in Amsterdam. Daar en op vele andere plekken binnen en buiten Nederland is aandacht voor het feit dat het precies twee jaar geleden is dat Rusland Oekraïne inviel. “Hij kan alleen doorgaan als we verdeeld en niet geïnteresseerd zijn, en als we vergeten dat ons lot wordt bepaald door de heldhaftigheid van de mensen die in Oekraïne voor hun vrijheid vechten”, zegt Timmermans.

De linkse politicus heeft zijn toespraak gehouden op een bijeenkomst van Stichting Oekraïners in Nederland. In het publiek zijn veel Oekraïense vlaggen te zien.

Timmermans benoemt dat de Tweede Wereldoorlog jaarlijks wordt herdacht op de Dam. Hij vindt dat de woorden die de koning dan uitspreekt over vrede en vrijheid alleen waarde hebben als Nederland deze waarden blijft verdedigen. De politicus bedankt de Oekraïners in het publiek die hun leven op het spel hebben gezet voor de oorlog in hun moederland. “Want jullie hebben ook gevochten voor de vrijheid in Europa.”

De toekomst van Oekraïne ligt wat Timmermans betreft in de Europese Unie en de NAVO, benadrukt hij nogmaals. De politiek leider belooft bovendien dat Nederland mensen die de oorlog ontvluchten zal blijven opvangen.