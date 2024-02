Ruim driehonderd klimaatactivisten aangehouden bij blokkade A10

Ruim driehonderd klimaatactivisten zijn zaterdagmiddag aangehouden bij de blokkade van Extinction Rebellion op de A10. Van hen zijn er 27 gearresteerd omdat ze de blokkade veroorzaakten en daarmee gevaar creëerden in het verkeer, meldde de politie eerder al. Nu laat de politie weten nog eens 295 activisten van de snelweg te hebben meegenomen.

Deze laatste groep actievoerders werd vervoerd in bussen die normaal gesproken gebruikt worden in het openbaar vervoer. Ze zijn naar Amsterdam-Noord gebracht, naar sportclub Only Friends. Daar zijn ze vervolgens allemaal weer vrijgelaten, aldus een woordvoerder van de politie.

De eerste 27 actievoerders zitten wel nog vast. Het onderzoek naar hen is nog in volle gang, laat de woordvoerder weten.