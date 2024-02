Februaristaking van 1941 herdacht in Amsterdam

In Amsterdam wordt zondagmiddag weer de Februaristaking van 1941 herdacht op het Jonas Daniël Meijerplein. Onder anderen burgemeester Femke Halsema en schrijver Johan Fretz houden een toespraak. Ook worden er kransen en bloemen gelegd bij het standbeeld van De Dokwerker op het plein.

Bij de herdenking spreekt ook voorzitter van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 Jaïr Stranders, spoken word-artiest Benjamin Fro treedt op. Iedereen die dat wil, kan deelnemen aan het defilé en bloemen leggen. Het comité vraagt bezoekers wel om een klein bloemstuk of een enkele bloem mee te nemen, “met het oog op de duurzaamheid”.

Ook op andere plaatsen zijn zondag plechtigheden, in Amsterdam bijvoorbeeld in de Kinkerbuurt en op het stadhuis, en ook in Weesp is een bijeenkomst. In Hilversum en in Zaandam wordt op maandag een herdenking gehouden.

Het is dit jaar 83 jaar geleden dat tienduizenden Amsterdammers het werk neerlegden om op te komen voor hun Joodse stadgenoten die door de Duitse bezetter werden weggevoerd. De aanleiding voor de staking op 25 en 26 februari 1941 was de razzia in de stad, een paar dagen eerder. Daarbij werden 389 Joodse mannen opgepakt en gedeporteerd.

De verzetsactie breidde zich uit naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Utrecht, Hilversum en Weesp. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland. De Duitsers maakten met geweld een einde aan de staking. Daarbij vielen negen doden en meer dan twintig zwaargewonden.

De herdenking is vanaf 16.45 uur rechtstreeks te volgen via AT5.