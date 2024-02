Warmste februari ooit gemeten door continu zacht weer

Deze maand is de warmste februarimaand ooit gemeten. Naar verwachting komt de gemiddelde temperatuur in De Bilt uit tussen de 8,1 en de 8,3 graden, meldt Weeronline. Het oude record van gemiddeld 7,6 stamt uit 1990. Normaal gesproken ligt de gemiddelde temperatuur rond de 4,2 graden in februari.

Een zuidwestenwind voerde deze maand zeer zachte lucht aan, waardoor de nachten zacht bleven. Van 1 tot en met 20 februari werd het ’s nachts gemiddeld zelfs 6 graden warmer dan normaal. Alleen op 7 en 8 februari vroor het heel licht, met -0,2 graden.

Verder telde deze februarimaand een recordaantal van zeventien dagen met maxima boven de 10 graden. Mogelijk worden dat er nog achttien voor de maand voorbij is.