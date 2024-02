Timmermans vindt dat rechtse partijen aan de slag moeten gaan

PVV, VVD, NSC en BBB moeten zorgen dat er snel een kabinet komt, zei Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) na zijn gesprek met informateur Kim Putters. Die spreekt maandag en dinsdag vrijwel alle fractieleiders in de Tweede Kamer over de formatie.

Er zijn volgens Timmermans te veel problemen om lang te blijven treuzelen over een regering. De vorm van een nieuw kabinet is voor hem ook niet zo interessant. Die vormdiscussie moet de wens van de vier partijen om samen te regeren volgen, en niet die wens gaan bepalen, zei hij.

“Wat voor ons belangrijk is, is de verhouding met de Kamer. Niet de samenstelling van het kabinet. Dus dan heb je maar twee varianten. Of je hebt een meerderheidskabinet of je hebt een minderheidskabinet. En waar die bewindslieden vandaan komen, vind ik vers twee”, aldus Timmermans.