Minister Dijkstra roept producenten antibiotica op zich te melden

Demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) roept Nederlandse producenten van antibiotica op zich te melden bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Er is een groot tekort aan antibiotica voor met name baby’s en kinderen en snelle toelating van nieuwe antibiotica kan de nood verlichten, zei Dijkstra in het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer.

PVV-Kamerlid René Claassen wilde weten hoe Dijkstra dit tekort met spoed gaat oplossen. Ook andere fracties zoals D66, CDA en SP maken zich grote zorgen over de tekorten. Dijkstra beloofde “met alles wat in mijn macht ligt om, samen met alle betrokken veldpartijen, er alles aan doen om de negatieve effecten te verzachten”. Voor ouderen die naarstig op zoek zijn naar antibiotica voor een jong kind of baby is dat “buitengewoon schrijnend”, ziet de minister. Het probleem is echter complex en niet in een handomdraai op te lossen. “Ik kan niet toveren.”

Op verschillende vlakken werkt ze aan het terugdringen van het tekort, voor zowel de korte als de lange termijn. De oproep aan producenten is daar een van. Daarnaast is er sinds kort een operationeel team geneesmiddelentekorten. Daarin zitten onder meer leveranciers, apothekers en groothandelaren, zorgverzekeraars en het CBG. De leden van het team inventariseren waar antibiotica voor kinderen is en “bespreken waar de schaarse middelen naartoe gaan”, zei Dijkstra. Eventuele alternatieven kunnen uit het buitenland worden geïmporteerd.