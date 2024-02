Advies: handhaaf veroordelingen voor moord advocaat Wiersum

De veroordelingen van twee uitvoerders van de moord op advocaat Derk Wiersum kunnen in stand blijven. Dat adviseert de procureur-generaal (PG) dinsdag aan de Hoge Raad. De mannen zijn door het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf.

Wiersum (44) was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi, die dinsdag met twee medeverdachten levenslang kreeg opgelegd. De advocaat en vader van jonge kinderen werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

Moreno B. (35) en Giërmo B. (40, geen familie) zijn in februari vorig jaar veroordeeld voor het voorbereiden en uitvoeren van de moord. Het Openbaar Ministerie had een levenslange gevangenisstraf tegen hen geëist.

Aan het misdrijf gingen wekenlang voorverkenningen vooraf. Met gestolen auto’s zouden de mannen ettelijke malen door de woonbuurt van Wiersum zijn gereden. Op de dag van de moord heeft een van hen opgetreden als schutter en de ander als bestuurder van de vluchtauto, oordeelde het hof. De advocaat werd neergeschoten toen hij even na 07.30 uur naar zijn werk wilde gaan.

Beide mannen ontkenden tijdens hun strafzaak iets met de moord te maken te hebben en gingen in cassatie tegen de uitspraak. Hun advocaten voerden aan dat het hof ten onrechte zwaardere straffen heeft opgelegd omdat het slachtoffer advocaat was. De procureur-generaal noemt deze overweging van het hof “geenszins onbegrijpelijk”, omdat het hof heeft vastgesteld dat de verdachten wisten dat het slachtoffer een advocaat was en dat het voor hen duidelijk moet zijn geweest dat een moord op een advocaat een grote maatschappelijke schok teweeg zou brengen.

De advocaten vinden ook dat de media-aandacht had moeten leiden tot strafvermindering. Volgens de procureur-generaal heeft het hof echter begrijpelijk gemotiveerd dat de media-aandacht niet strafverminderend werkt.

De uitspraak van de Hoge Raad staat voorlopig gepland voor 16 april.