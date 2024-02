Olievervuiling op stranden van Bonaire

Op Bonaire is in verschillende baaien en op stranden olievervuiling aangetroffen. In de wateren van Sorobon, Lac en Lagun zijn olievlekken ontdekt. De olie is waarschijnlijk afkomstig van een eerder gekapseisd vaartuig in de wateren rond Trinidad en Tobago. Deze verontreiniging vormt volgens de overheid van Bonaire “een ernstige bedreiging voor zowel mens als natuur op Bonaire, waaronder kwetsbare ecosystemen zoals mangroves, vissen en koraal”.

Het havenkantoor was al enkele dagen bezig met het treffen van voorbereidingen en maatregelen om te voorkomen dat de olie zou aanspoelen, maar dat gebeurde toch. Hulpverleners zijn bezig de olievlekken op te ruimen. Iedereen op Bonaire wordt geadviseerd om de vervuilde locaties te vermijden om daarmee hulpverleners voldoende ruimte te geven om hun werk te kunnen doen.

Greenpeace maakt zich grote zorgen om de olievervuiling. “Ik zie grote olievlekken op de zee, juist op plekken met kwetsbare mangroves, vissen en koraal. Deze olieramp kan grote schade veroorzaken”, zegt Meralney Bomba van de milieuorganisatie, die op Bonaire woont. “Het is zorgwekkend dat er niet genoeg materialen zijn om de olie weg te houden van de kwetsbare kust.” Bomba voegt eraan toe dat de natuur op Bonaire toch al “onder grote druk” staat door klimaatverandering.

De milieuorganisatie roept het eilandbestuur en de regering in Den Haag op “alles op alles te zetten om een nog grotere ramp te voorkomen en Bonaire te beschermen”.

Het olielek bij Trinidad en Tobago, honderden kilometers van Bonaire, ontstond al op 7 februari. Die dag kapseisde een olietanker met de naam Gulfstream. Olie die sindsdien in de oceaan is gelekt, is op diverse plekken in het Caribisch gebied aangespoeld.