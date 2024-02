Bikker vraagt PVV, VVD, NSC en BBB om duidelijkheid over formatie

Het is aan PVV, VVD, NSC en BBB om duidelijk uit te spreken wat wel en niet lukt in de formatie, zegt Mirjam Bikker voor aanvang van haar bezoek aan informateur Kim Putters. “De verantwoordelijkheid ligt nu ook bij die vier partijen, die wat mij betreft voortijdig die deur hebben dichtgetrokken”, zegt de leider van de ChristenUnie.

Putters spreekt dinsdag de fractieleiders van de kleinere partijen, nadat hij maandag de leiders van de grootste partijen had ontvangen. In deze marathonsessies hoopt hij de formatie weer op gang te krijgen, nadat die was vastgelopen in de informatieronde onder leiding van zijn voorganger Ronald Plasterk.

Net als Henri Bontenbal van het CDA vindt Bikker dat de informateur eerst moet nagaan of een meerderheidskabinet mogelijk is, in welke samenstelling dan ook. Daarna pas moeten wat haar betreft andere opties worden onderzocht, zoals een minderheidskabinet. Haar eigen partij past daarin “een bescheiden rol”.