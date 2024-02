Rechtbank doet uitspraak in omvangrijk liquidatieproces Marengo

Na bijna zes jaar en 142 zittingsdagen, doet de rechtbank dinsdag uitspraak in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Zes keer is levenslang geëist, onder anderen tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi (46). In totaal zijn er zeventien verdachten. Het monsterproces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen.

Het voordragen van de uitspraak gaat waarschijnlijk enkele uren duren, waarschijnlijk volgen rond het middaguur de straffen. Taghi heeft al aangegeven dat hij niet bij de uitspraak aanwezig is.

De zaak gaat over zes moorden en meerdere moordpogingen, maar het meest in het oog springen de drie moorden die tijdens het proces plaatsvonden. Een week nadat begin 2018 bekend werd dat het Openbaar Ministerie in de zaak beschikte voor een kroongetuige, werd zijn broer doodgeschoten. In september 2019 werd kroongetuige Nabil B.’s advocaat Derk Wiersum vermoord en in juli 2021 zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De advocaat van kroongetuige Nabil B. noemde Marengo mede hierdoor “het meest verziekte en vergiftigde proces ooit”.

Tegen kroongetuige B. is een straf van tien jaar geëist. Een forse korting in ruil voor de belastende verklaringen die hij heeft afgelegd over zijn medeverdachten. Naast deze verklaringen, steunt het proces voor een groot deel op ontsleutelde PGP-berichten. Daarin werd onomwonden over moorden gesproken.

Taghi wist lang uit handen van de politie te blijven, net als zijn vermeende handlanger Saïd R. Taghi werd eind 2019 in Dubai opgepakt. Binnen enkele dagen werd hij al naar Nederland gebracht, sindsdien zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. R. werd begin 2020 in Colombia gearresteerd, het duurde tot eind 2021 voor hij uitgeleverd werd.

De strafzaak zal na de uitspraak overigens nog niet klaar zijn, want het is zo goed als zeker dat er een hoger beroep komt.