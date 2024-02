Veel scholen met recht op voedselprogramma melden zich niet

Het onderwijsministerie, het Jeugdeducatiefonds (JEF) en het Rode Kruis roepen scholen met veel (relatief) arme leerlingen op zich te melden voor het zogenoemde schoolmaaltijdenprogramma. Als minstens 30 procent van de scholieren uit een huishouden komt met een laag inkomen (beneden modaal), heeft de school recht om mee te doen. Al 2000 scholen doen dat ook, maar genoemde organisaties schatten dat er zeker zevenhonderd extra in aanmerking komen.

Leerlingen van deelnemende scholen krijgen of een maaltijd op school, of indien nodig een boodschappenkaart van 2,30 euro per dag via hun ouders, zodat die zelf iets extra’s voor hun kind kunnen kopen. Inmiddels ontvangen ruim 19.000 huishoudens een boodschappenkaart voor 28.000 scholieren. Hoe die besteed wordt, is vooral een kwestie van vertrouwen, aldus het Rode Kruis.

“Uit ervaring met boodschappenkaarten in het buitenland weten we dat dit een succesvolle manier van hulpverlening is. Mensen kunnen zo zelf bepalen wat zij nodig hebben, of het nou een stuk fruit is voor in de broodtrommel, of een warme maaltijd”, zegt Harm Goossens, directeur Nederlandse Rode Kruis. De kaarten kunnen ook worden gebruikt bij de zelfscankassa’s.

Ruim twee derde van de scholen biedt echter zelf kinderen ontbijt, lunch of fruit aan. Er zijn ook scholen die zelf een koelkast neerzetten waaruit iedereen iets kan pakken.

“Onderzoek laat zien dat kinderen zich dan beter kunnen concentreren en actiever meedoen met de lessen”, vertelt Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. “Wel zijn de zorgen bij scholen en ouders groot over de continuïteit van het programma. We roepen de Tweede Kamer dan ook op om voor de zomer een uitspraak te doen over de voortgang van het schoolmaaltijdenprogramma na 2024.”