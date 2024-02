Afschieten van wolven moet in Gelderland deze lente mogelijk zijn

Het nieuwe wolvenbeleid van de provincie Gelderland moet per april of mei ingaan, zei verantwoordelijk gedeputeerde Harold Zoet (BBB) woensdag tijdens een debat in het provinciehuis. Wolven in Gelderland die meerdere malen goed beschermd vee aanvallen, moeten volgens het plan onder voorwaarden kunnen worden afgeschoten. Ook mogen vanaf deze lente wolven in de hele provincie worden verjaagd met een paintballgeweer.

Daarnaast kunnen veehouders per april in de hele provincie geld krijgen voor het plaatsen van hekken die de wolf moeten tegenhouden, aldus Zoet. Tot dusver werd die subsidieregeling telkens tijdelijk opengesteld voor een gebied waar vee werd aangevallen. De provincie wil 1 miljoen euro uittrekken voor de vergoeding van wolfwerende hekken door de hele provincie. Provinciale Staten moeten nog wel instemmen met dat bedrag.

Het paintballen probeerde de provincie eerder al toe te staan. Dat strandde in eerste instantie bij de rechter. Onlangs bepaalde de rechtbank dat het toch mag, maar omdat er geen recente waarnemingen werden gedaan van wolven die niet schuw zijn voor mensen, liet de provincie de benodigde ontheffing verlopen. De provincie rekent overigens ook op rechtszaken tegen het nieuwe beleid.