Halsema mag door als burgemeester van Amsterdam

Als het aan de gemeenteraad van Amsterdam ligt, blijft Femke Halsema aan als burgemeester. Na een geheime vergadering stemde de raad woensdagmiddag voor een tweede ambtstermijn van Halsema.

De raad zal haar daartoe voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Die kan de voordracht voor herbenoeming doorzetten naar de koning.

De 57-jarige Halsema (GroenLinks) werd op 6 juli 2018 beëdigd als eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. In september afgelopen jaar liet ze al weten het een eer te zullen vinden “om onze prachtige stad nog een periode te mogen dienen”.

Halsema, van huis uit criminoloog, zat tussen 1998 en 2010 in de Tweede Kamer, vanaf 2002 als fractievoorzitter. In 2018 nam ze het burgemeesterschap van Amsterdam over van VVD’er Jozias van Aartsen, die waarnam na het overlijden van Eberhard van der Laan (PvdA).