Drie cipiers Nieuwersluis vervolgd voor aanranding en verkrachting

Het Openbaar Ministerie vervolgt drie bewakers van vrouwengevangenis Nieuwersluis voor aanranding van vrouwelijke gedetineerden. Een woordvoerster van het OM Midden-Nederland bevestigt berichtgeving van De Telegraaf hierover. Een van de bewakers wordt ook verdacht van verkrachting van een gevangene.

“Het OM heeft naar aanleiding van aangiften en daaropvolgend onderzoek besloten om drie mannen te vervolgen voor zedenfeiten. Die zouden zij hebben gepleegd in hun functie als medewerker van de PI Nieuwersluis”, zegt de OM-woordvoerster. “Dat is gebeurd in de periode van februari tot juni 2022”.

De slachtoffers zijn vier vrouwen die destijds vastzaten in de gevangenis. Bij twee verdachten staan twee slachtoffers op de aanklacht. Een zittingsdatum is nog niet bekend. “De verdediging wordt nu eerst in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het dossier en onderzoekswensen in te dienen.”

De woordvoerster voegt eraan toe dat drie andere aangiften niet hebben geleid tot het vervolgen van verdachten. “Twee aangiften zijn geseponeerd bij gebrek aan bewijs en een derde heeft niet tot onderzoek geleid, omdat de aangifte niet leidde tot de verdenking van een strafbaar feit.”