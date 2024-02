Heijnen: gezondheid moet echt verbeteren in omgeving Tata

Bij de voorgenomen investeringen van het kabinet in Tata Steel, zullen zeker eisen worden gesteld aan de gezondheid van omwonenden. Dat zegt demissionair staatssecretaris Vivian Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) in een eerste reactie op het advies van de Expertgroep Gezondheid IJmond. Aan welke eisen ze denkt, wil ze nog niet zeggen. Ze wil eerst het rapport bestuderen. Wel tekent ze erbij aan dat die eisen wel “haalbaar” moeten zijn voor Tata. “We willen ook proberen staalproductie in Nederland te behouden.” Het kabinet wil dat wel op een groene manier doen, zegt Heijnen.

Eisen rondom de gezondheid van omwonenden moeten wat Heijnen betreft een “volwaardige plek” krijgen in de afspraken die het kabinet met het bedrijfsleven maakt. “Dat geldt niet alleen voor Tata, dat geldt breder en dat is natuurlijk echt wel een verandering.”

In het eerste adviesrapport van de expertgroep, dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt voorzitter Marcel Levi onder meer dat er tot nu toe te weinig is geluisterd naar de (gezondheids)zorgen van omwonenden van fabrieken zoals Tata. Daar is Heijnen, die de expertgroep heeft ingesteld, het mee eens. “Er is te veel gekeken naar de economische belangen. Wij zeggen nu dat economie uiteraard ook heel erg belangrijk is, maar gezondheid zeker ook.”

Heijnen kan nog niet aangeven wanneer het kabinet met een inhoudelijke reactie op het rapport komt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is ook met een rapportage bezig. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit rapport wordt afgewacht, en dat beide ministeries op basis van beide rapporten met een reactie komen.