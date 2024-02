Man verdacht van dreigen met terroristisch misdrijf op school

De 20-jarige man die in november een basisschool in het Brabantse Oisterwijk binnendrong, wordt verdacht van het dreigen met een terroristisch misdrijf. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Breda. Volgens zijn advocaat was Sofian T. zwaar onder invloed van alcohol en drugs.

T. drong op 14 november 2023 rond 08.00 uur de school aan de Willem de Zwijgerlaan binnen. Volgens het Openbaar Ministerie zei hij dat hij gewapend was, een bom bij zich had en iedereen zou vermoorden. Volgens de tenlastelegging riep hij ook “Allahu akbar” (God is de grootste).

De verdachte ontkent het grootste deel van de beschuldigingen. “Hij zou alleen in onverstaanbare Arabische taal onsamenhangende dingen hebben gezegd, omdat hij ernstig onder invloed was van alcohol en drugs”, aldus zijn advocaat. Volgens hem was er geen opzet om te dreigen met een terroristisch misdrijf. Hij noemt het een “stomdronken actie” van een jongere die de gevolgen van zijn acties niet kon overzien.

Na de uitspraken werd de school ontruimd. In en rondom het schoolgebouw werden volgens de politie geen wapens of explosieven gevonden. Bij de man zelf ook niet. Die werd uiteindelijk rond 12.20 uur in de omgeving opgepakt. T. was woensdag zelf niet aanwezig in de rechtszaal.