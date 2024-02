De vrouw die woensdag om het leven is gebracht in het Brabantse Veghel, is een vrouw van 78. Haar zoon van 39 is opgepakt voor haar gewelddadige dood. Volgens de politie zit de man vast en wordt hij verhoord. Onderzoek moet duidelijk maken wat er is gebeurd.

Het lichaam van de vrouw werd woensdagochtend gevonden in haar woning aan de Leeuwenbekstraat in Veghel. Kort ervoor had de politie een melding gekregen over “een ernstig geweldsincident”.