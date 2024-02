Geen oorzaak gevonden voor onwelwording mensen zwembad Amsterdam

De brandweer heeft geen oorzaak kunnen vinden voor de ademhalingsproblemen die meer dan tien bezoekers van het Mercatorbad in Amsterdam-West woensdagmiddag kregen. Eerst ging de brandweer uit van een chloorlekkage, meldde ze op X. Maar na een meting in het zwembad is geen gevaarlijke stof aangetroffen.

Woensdagmiddag iets voor 13.30 uur kwam de melding binnen over bezoekers die onwel waren geworden. “Wat er tussen die melding en de meting in het bad is gebeurd weten we niet, maar we hebben niks kunnen achterhalen”, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

De mensen met ademhalingsproblemen zijn nagekeken door ambulancepersoneel en mochten allemaal naar huis. De bezoekers moesten tijdelijk het zwembad verlaten en werden opgevangen in een nabijgelegen pand. Momenteel is iedereen weer welkom in het Mercatorbad, laat de brandweer weten.