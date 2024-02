Tip binnengekomen na Opsporing Verzocht over dood Bigidagoe

Na de uitzending van Opsporing Verzocht over de schietpartij in Amsterdam waarbij de 26-jarige Danzel Silos omkwam, is er een tip binnengekomen bij de politie. Silos, ook wel bekend als Bigidagoe van rapformatie Zone6, werd zondagochtend neergeschoten bij een partycentrum aan de Rhoneweg in Amsterdam en overleed later die dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie hoopt met de arrestatie van een of meerdere verdachten meer geweld te voorkomen, liet een woordvoerder dinsdagavond in de uitzending weten. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn op meerdere plekken in Amsterdam explosies geweest. De recherche houdt er rekening mee dat de drie ontploffingen te maken hebben met de schietpartij van afgelopen weekend. In het onderzoek naar de dood van de rapper worden scenario’s als een conflict in het criminele milieu of met een rivaliserende rapgroep niet uitgesloten.

Vrijdagmiddag kan er afscheid worden genomen van Bigidagoe bij het Afscheidshuis in Amsterdam-Zuidoost. De uitvaartceremonie is zaterdag aan het begin van de middag, ook in het Afscheidshuis. Daarna wordt de plechtigheid voortgezet bij het crematorium en begraafplaats Westgaarde in Amsterdam Nieuw-West. De politie kan nog niet zeggen of er extra beveiligingsmaatregelen worden genomen rond het afscheid en de uitvaart.