Wilders wil snel door met rechts kabinet: duurt al lang genoeg

PVV-leider Geert Wilders wil snel door met de vorming van een rechts kabinet. “Het heeft lang genoeg geduurd”, zegt hij bij aankomst voor een gesprek met informateur Kim Putters. PVV, NSC, VVD en BBB zijn “op elkaar aangewezen”, vindt hij, omdat de meeste andere partijen niet met zijn partij willen regeren.

De vier partijen spraken al wekenlang over samenwerking in een rechts meerderheidskabinet, maar daar ziet NSC geen heil in. De nog jonge partij van oud-CDA’er Pieter Omtzigt houdt nog wel de deur open voor andere vormen van samenwerking, maar hoe die er dan uit moet komen te zien, blijft onduidelijk.

Wilders kwam zaterdag met een handreiking aan de andere partijen. Zijn partij was tot dusver fel tegen elke vorm van steun aan Oekraïne, maar is nu toch bereid daarover te praten. De PVV-leider spreekt zelf van “een belangrijke opening” die aangeeft dat het hem menens is om snel tot rechtse samenwerking te komen.

De PVV-fractie in de Eerste Kamer stemde dinsdag evenwel tegen een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Dat is “vrij logisch”, vindt Wilders. “Ik heb gezegd dat we daarover moeten praten”, zegt hij. “En dat is niet twee dagen later zonder dat er één woord is gewisseld dat we anders gaan stemmen.”