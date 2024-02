Regionale luchthavens blijven binnen normen voor geluid

De regionale luchthavens Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague Airport bleven vorig jaar binnen de normen die gelden voor geluid, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) donderdag. De bevindingen gelden voor het zogenoemde gebruiksjaar, dat loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

In Maastricht werd de startbaan gerenoveerd tussen 8 mei en 30 juni, waardoor de luchthaven dicht was. Er landden ruim de helft minder vrachtvliegtuigen op de luchthaven. Deels als gevolg van de sluiting van de luchthaven, maar ook door een afname van het vrachtverkeer. Op de luchthaven waren in totaal acht vliegtuigbewegingen na 23.00 uur.

Rotterdam The Hague Airport kreeg op 3 maart 2023 een waarschuwing van de ILT omdat de luchthaven een geluidsgrenswaarde dreigde te overschrijden. Later volgde nog een waarschuwing. Daarop werden maatregelen getroffen door de luchthaven, waardoor deze alsnog binnen de grenswaarde bleef. Op de luchthaven zijn 1251 nachtvluchten uitgevoerd, 93 minder dan in het vorige gebruiksjaar.

Op Lelystad Airport zijn twee vluchten tussen 23.00 uur en 07.00 uur uitgevoerd. Het waren vluchten met de traumahelikopter.