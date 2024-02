Opnieuw minder dan 2000 asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel

Voor de zesde nacht op rij is het gelukt het aantal asielzoekers dat de nacht heeft doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de 2000 te houden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt donderdagochtend dat 1982 mensen de nacht van woensdag op donderdag hebben doorgebracht in het aanmeldcentrum.

Op het moment dat het aantal boven de 2000 uitkomt, moet het COA een dwangsom betalen van 15.000 euro aan de gemeente Westerwolde per dag dat dit maximum wordt overschreden. Dat is het gevolg van een rechtelijke uitspraak. Ter Apel valt onder Westerwolde. De dwangsommen kunnen oplopen tot in totaal 1,5 miljoen euro.

Het maximumaantal geldt sinds donderdag. Sindsdien is het twee keer voorgekomen dat er meer dan 2000 asielzoekers de nacht doorbrachten in het aanmeldcentrum; donderdag en vrijdag. Sindsdien is de grens echter niet meer overschreden.