UWV wil snel aan de slag met eindrapport arbeidsongeschiktheid

Het UWV hoopt snel aan de slag te kunnen met de aanbevelingen uit het eindrapport over het arbeidsongeschiktheidsstelsel dat donderdag is gepresenteerd. Volgens de uitvoeringsinstantie van uitkeringen is het van groot belang dat het huidige stelsel vereenvoudigd wordt. “Door de complexiteit van het huidige stelsel is de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid in het geding gekomen”, zegt Johanna Hirscher, lid van de raad van bestuur van UWV.

In het rapport stelt de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) dat inkomensregelingen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn veel eenvoudiger moeten. Met name vroeggehandicapten, mensen die vanaf hun geboorte of jeugd al een beperking hebben en niet (goed) kunnen werken, verdwalen volgens de commissie in een “doolhof aan regelingen”.

Het UWV zegt het belangrijk te vinden dat mensen in het nieuwe stelsel worden “gestimuleerd en ondersteund” om weer aan het werk te gaan. Ook staat de instantie achter het voorstel om naar één arbeidsongeschiktheidsregeling toe te werken die voor zowel mensen in loondienst als zelfstandigen geldt. Dat biedt volgens de commissie meer zekerheid aan mensen die een flexibele en onzekere baan hebben.

De varianten die de commissie heeft voorgesteld om het stelsel te verbeteren, worden volgens Hirscher nu verder uitgewerkt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overleg met het UWV en andere betrokkenen. De bestuurder geeft aan dat behalve het versimpelen van het stelsel het ook belangrijk is dat “de hardheden en knelpunten” uit het systeem verdwijnen. “We willen meer ruimte voor de menselijke maat in onze dienstverlening. Vanzelfsprekend denken we graag met het ministerie en andere betrokken partijen mee over het vervolg om zo kennis en kunde vanuit de uitvoering te betrekken.”