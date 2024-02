Nieuwe korpschef: gevaar dat politie ‘manusje-van-alles’ wordt

Janny Knol, de nieuwe korpschef van de Nationale Politie, wil dat de organisatie zich weer meer richt op “het opsporen van delicten die burgers en de rechtsstaat het meeste raken”. Dat zei ze donderdag in de speech na haar installatie in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Knol volgt Henk van Essen op, die sinds 2020 de hoogste baas van de politie was.

“Het gevaar is dat we het manusje-van-alles worden”, waarschuwde ze. “Van reanimeren tot het controleren van jachtaktehouders en het bemiddelen bij burenruzies tot het leveren van bijstand bij aanmeldcentra in Budel en Ter Apel. We doen het allemaal. Maar onze kernfunctie is de norm handhaven, in verbinding met de rechtsstaat.” Daarom wil Knol “tegelijkertijd kijken hoe we ook op andere manieren onrecht kunnen herstellen”.

Knol is donderdagmiddag door justitieminister Dilan Yeşilgöz officieel geïnstalleerd als nieuwe korpschef. Ze is daarmee als opvolger van Gerard Bouman, Erik Akerboom en Henk van Essen de eerste vrouwelijke korpschef. Ze kreeg uit handen van haar voorganger de koninklijke standaard. Daarmee is de leiding symbolisch overgedragen. Knol werd onder meer toegesproken door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Rinus Otte, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Yeşilgöz noemde haar “een politievrouw in hart en nieren”.

In haar speech signaleerde Knol ook dat de samenleving zich in “woelig water” bevindt en dat tegenstellingen scherper worden en spanningen groter, dat het strafrechtelijk systeem dreigt vast te lopen en dat de politie steeds vaker “tegenover in plaats van tussen de mensen” staat. “Terwijl we juist de verbinding nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen.”

Knol is trots dat ze de eerste vrouwelijke korpschef is en het vertrouwen heeft gekregen om de uitdagingen aan te gaan waar de politie voor staat. De politie heeft een flink personeelstekort. Ook blijkt uit onderzoeken dat er een onveilige en verziekte werkcultuur heerst bij sommige eenheden. Vooral de Landelijke Eenheid kwam in opspraak. Drie werknemers maakten een einde aan hun leven na conflicten op de undercoverafdeling, die deel uitmaakt van deze belangrijke eenheid. Bij de politie werken zo’n 65.000 mensen.

Knol (54) werkt sinds 1990 bij de politie, eerst als agent en later als plaatsvervangend politiechef. Sinds 2022 was ze politiechef van de eenheid Oost-Nederland.