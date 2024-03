LTO: overheid moet dierwaardige veehouderij financieel stimuleren

De overheid moet de transitie naar diervriendelijkere veehouderij financieel stimuleren en zorgen dat de vergunningen van de grond komen. Dat zegt boerenbelangenorganisatie LTO op de plannen van demissionair landbouwminister Piet Adema om de veehouderij diervriendelijker te maken. In de plannen van Adema gaat het volgens LTO te weinig over de randvoorwaarden om die transitie te kunnen maken. “Dit is niet een vraagstuk voor de boer alleen.”

De landbouwminister stelt onder meer voor dat kippen voor 2030 meer de ruimte moeten krijgen en boeren varkens en koeien beter moeten verzorgen.

De land- en tuinbouworganisatie vindt dat de markt in beweging gebracht moet worden om zo “niet de hele opgave op het bordje van de veehouder te laten”. Onder andere door keurmerken worden binnen de agrarische sector al stappen gezet op het gebied van dierenwelzijn, aldus LTO. “Echter, nu is het nog de markt die de boer daarvoor een meerprijs geeft. Als het een wettelijke verplichting met een jaartal erbij wordt, gaan marktpartijen daarvoor niet meer extra betalen. Dan wordt dit het nieuwe ‘normaal’ en zal de veehouder er enkel aan inkomen op gaan inboeten.”

Ook vraagt de brancheclub zich af hoe de markt wordt beschermd tegen producten die met lagere standaarden elders gemaakt worden. “En wellicht nog de belangrijkste politieke vraag, wat is de consument bereid om als meerprijs te betalen om de transitie te bekostigen?” voegt de organisatie toe.

Caring Farmers, een organisatie voor ‘natuurinclusieve kringlooplandbouw’ zegt “bedroefd en ontdaan” te zijn over de “zielloze plannen” van Adema. Ze mist “elke compassie met dieren, en elke urgentie voor de grote opgaven waar we als maatschappij voor staan” en is boos dat er “geen enkele concrete maatregel of budget is om de voorhoede onder de boeren te steunen”. Caring Farmers vindt dat “al die biologische, biodynamische boeren en al die andere boeren die vanuit hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel al kiezen voor meer dierenwelzijn” veel meer steun en waardering verdienen.