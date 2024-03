Slachtoffers Thijs Römer ‘opgelucht’ na intrekken hoger beroep

De drie slachtoffers van Thijs Römer zijn “opgelucht” dat de 45-jarige acteur afziet van het hoger beroep in de onlinezedenzaak waarbij hij betrokken is. “We hadden het niet zien aankomen”, laat hun advocaat Maartje Schaap weten.

“De meiden zijn alle drie opgelucht en blij dat het nu klaar is en dat er niet opnieuw een proces komt waarin dingen over mijn cliënten worden gezegd”, aldus Schaap. “Voor hen is nu eindelijk de tijd aangebroken om dingen te gaan verwerken.”

Vrijdag maakte Römer bekend toch niet in hoger beroep te gaan tegen de straf die hij vorig jaar kreeg opgelegd voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes. Hij moet een maand de gevangenis in, krijgt een maximale taakstraf van 240 uur en moet zich laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Tussen november 2015 en november 2017 zette Römer destijds minderjarige meisjes online aan tot zedelijke handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. Zij waren destijds 14, 15 en 16 jaar oud.