Putters praat ook volgende week verder met partijen op rechts

Informateur Kim Putters blijft ook volgende week nog proberen de partijen die een rechts kabinet mogelijk kunnen maken op één lijn te krijgen. Zijn eerstvolgende gesprekken zullen zijn met de leiders van PVV, NSC, VVD en BBB, kondigt hij vrijdag aan. Maar het ziet er nog altijd niet naar uit dat die partijen bereid zijn de stellingen te verlaten die zijn betrokken in het debat over het eindverslag van Putters’ voorganger, Ronald Plasterk.

Putters sprak vrijdag met in ieder geval PVV-leider Geert Wilders en BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Zij zijn uitgesproken voorstander van rechtse samenwerking, het liefst in een gewoon meerderheidskabinet. Die optie heeft NSC evenwel al uitgesloten, maar de partij van Pieter Omtzigt is wel bereid te gedogen. De VVD onder leiding van Dilan Yeşilgöz is inmiddels wel bereid deel te nemen aan een kabinet, mits dat meer op afstand komt te staan van de Tweede Kamer én NSC ook meedoet.

Hoewel aan die posities dus nog niets is veranderd, verzekert Putters dat de gesprekken die hij voert nog altijd zinvol zijn. “Ik ben niet in cirkels aan het draaien.” Hij is naar eigen zeggen “heel systematisch” alle mogelijke varianten met de vier partijen aan het “afwandelen”. Het resultaat daarvan komt in zijn eindverslag te staan, dat naar verwachting over zo’n anderhalve week naar de Tweede Kamer komt.