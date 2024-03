Dierenbescherming teleurgesteld in plannen Adema

De Dierenbescherming vindt dat demissionair landbouwminister Piet Adema een dierwaardiger veehouderij niet echt dichterbij heeft gebracht. Adema kwam vrijdag met een aantal maatregelen, bijvoorbeeld dat kippen voor 2030 meer ruimte moeten krijgen en dat boeren hun varkens en koeien beter moeten verzorgen. Maar dat is slechts “laaghangend fruit”, zegt de Dierenbescherming. “Echte veranderingen worden doorgeschoven naar een volgend kabinet.”

De Tweede Kamer gaat maandag in debat over de vraag of de maatregelen van Adema afdoende zijn.