Wilders roept VVD en NSC op om rechts kabinet mogelijk te maken

“Kom op VVD en NSC maak een rechts kabinet mogelijk anders komt er dankzij jullie een kabinet Timmermans!”, zegt Geert Wilders op X. De voorman van PVV zegt zelf “tien keer over onze schaduw heen” te zijn gesprongen. Hij roept deze partijen waarmee hij al maanden onderhandelt over een coalitie op om hetzelfde te doen. Wilders gaat vrijdagochtend met informateur Kim Putters in gesprek.

De inzet van de VVD is momenteel om een extraparlementair kabinet te vormen met PVV, BBB en NSC. Voorwaarde is wel dat deze partijen een “gelijke mate van commitment” hebben, zei de liberale partijleider Dilan Yeşilgöz tijdens een debat over de formatie. Voorman Pieter Omtzigt van NSC blijft stellig weigeren om in een coalitie te stappen met de PVV. Hij vindt de afstand tot de radicaal-rechtse partij te groot waar het aankomt op de grondwet en de rechtstaat.