Agnes Kant over vertrek Marijnissen: is niet eigen keuze

De leden van SP hebben zaterdag op het 29e congres van de partij met een staande ovatie afscheid genomen van Lilian Marijnissen, die begin december haar onmiddellijke vertrek als partijleider bekendmaakte. Partijgenoot Agnes Kant en voormalig SP-leider ging in haar toespraak in op het onvrijwillige vertrek van de partijleider. “Dat je gaat, is niet je eigen keuze.”

Na opnieuw verloren verkiezingen ontstond in de partij onrust, zei Kant. De vraag werd gesteld of het niet tijd was voor een nieuw gezicht. “Als er een zaadje van twijfel wordt gezaaid, is het onhoudbaar. Je moet onvoorwaardelijke steun hebben als partijleider.” Toen Marijnissen die niet meer voelde, stapte ze op.

Kant benadrukte dat “wé meerdere verkiezingen hebben verloren, wij met zijn allen, ondanks jou, ondanks dat jij het fantastisch deed”.

Als dank voor haar werk en inzet kreeg Marijnissen uit handen van Kant de gouden tomaat, de hoogste SP-onderscheiding. Op het congres zijn zo’n zeshonderd SP’ers aanwezigen.