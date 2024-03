Ruim 900.000 euro opgehaald met derde ALS Sunrise Walk

In de derde editie van de zogenoemde ALS Sunrise Walk in Utrecht is ruim 900.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de dodelijke zenuw- en spierziekte. Ruim 3000 deelnemers deden mee met de wandeling die plaatsvond in de nacht van vrijdag op zaterdag, meldt de organiserende Stichting ALS Nederland.

De opzet van de wandeling is dat deelnemers uit het hele land in een nachtelijke tocht de zonsopgang tegemoet lopen om op die manier “de ziekte ALS op een bijzondere manier in het licht te zetten”, aldus de organisator. De zonsopgang staat tijdens het evenement symbool voor de hoop op een medicijn voor de nu nog dodelijke ziekte ALS.

“Bijna alle deelnemers zijn op een of andere manier persoonlijk betrokken bij de ziekten ALS, PSMA en PLS. Onder de duizenden deelnemers zijn er zelfs zeventien mensen die meedoen en zélf deze vreselijke diagnose hebben”, vertelt Limore Noach, directeur van Stichting ALS Nederland. “Voor velen is het meedoen, naast het inzamelen van geld voor onderzoek, ook een manier om hun onmacht om te zetten in daadkracht.”

Deelnemers konden dit jaar kiezen uit een afstand van 25, 15 of 5 kilometer. Iedereen finishte rond zonsopgang bij de Jaarbeurs, waar de eindstand werd onthuld. Het opgehaalde bedrag van 916.146 euro is een record ten opzichte van de vorige edities. Bovendien is het een voorlopige opbrengst, omdat er nog tot 31 maart gedoneerd kan worden.