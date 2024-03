Nieuwe partijleider Jimmy Dijk spreekt geplaagd SP toe op congres

Jimmy Dijk staat zaterdag voor het eerst als partijleider op het podium bij het congres van de SP. De leden kunnen wel wat opbeurende woorden gebruiken in het theater ’t Spant in Bussum: in november verloor Dijks voorganger Lilian Marijnissen de zevende verkiezingen op rij. Kort daarna besloot ze om uit de politiek te stappen. Bij de partij is sowieso sprake van een grote wisseling van de wacht. Tiny Kox is vorige maand na ruim twintig jaar vertrokken als senator en bovendien kiezen de leden een nieuw bestuur.

De socialisten zijn op zoek naar een nieuw verhaal nadat hun zetelaantal van negen naar vijf is gegaan bij de verkiezingen. De partijraad maakte onlangs de analyse dat sociaaleconomische onderwerpen waar de SP zich op profileerde niet genoeg leefden bij de kiezer.

Culturele thema’s domineerden de campagne, zo concludeerde het hoogste besluitvormingsorgaan van de SP uit onderzoek door het eigen wetenschappelijk bureau, Kieskompas en de Vrije Universiteit. Mensen in de “werkende klasse” waar de SP zich op richt, denken hier volgens de partij verschillend over. De socialisten willen een eind maken aan die verdeeldheid om vervolgens “herverdeling hoger op de agenda te krijgen en de ongelijkheid te verkleinen”.

Bij zijn aantreden in december zei Dijk dat het wel een “tandje harder” mag. “Wij moeten de komende tijd duidelijker maken dat wij staan voor werkende mensen.” In debatten heeft de partijleider al meermaals de confrontatie met de PVV gezocht. Hij vindt dat de radicaal-rechtse partij meteen werk moet maken van maatregelen die mensen in de portemonnee raken, en niet de formatie af moet wachten.

Marijnissen en Kox worden tijdens het congres bedankt voor hun inzet. De voormalig fractievoorzitter van de SP in Delft Lieke van Rossum treedt hoogstwaarschijnlijk aan als de nieuwe partijvoorzitter.