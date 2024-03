Winsum neemt afscheid van omgebracht meisje

De inwoners van het Groningse dorp Winsum nemen zaterdag afscheid van een 17-jarig meisje, dat vorige week om het leven werd gebracht. Haar ex-vriend van 19 jaar is daarvoor gearresteerd. De uitvaart is in sporthal De Tirrel in het dorp. De begrafenis is in besloten kring.

Jet (17) werd op 21 februari zwaargewond gevonden nadat ze was neergestoken op de A.S. de Blécourtlaan in Winsum. Ze overleed kort erna. De verdachte zit nog vast.

Vanwege de uitvaart wordt er zaterdag in het hele dorp niet gesport. De plaatselijke voetbal-, hockey-, turn-, volleybal- en korfbalverenigingen hebben alle thuis- en uitwedstrijden en trainingen afgelast. Ook de lokale scouting doet die dag niets, en veel winkels in het dorp zijn dan dicht.