Uit voorzorg veel politie aanwezig bij uitvaart rapper Bigidagoe

Bij de uitvaart van de doodgeschoten rapper Bigidagoe is zaterdag veel politie aanwezig uit voorzorg. Dat was ook het geval op vrijdagavond, toen de afscheidsdienst werd gehouden.

Bij de locatie in Amsterdam Zuid-Oost is “alles onder controle” en zijn er geen bijzonderheden te melden, zegt een politiewoordvoerder. De plechtigheid is inmiddels gaande.

De 26-jarige Danzel Silos, zoals de rapper echt heet, kwam afgelopen zondag om het leven door een schietpartij bij een partycentrum aan de Rhoneweg in Amsterdam-Sloterdijk. Een 20-jarige Amsterdammer werd woensdag aangehouden op een vliegveld in Parijs om betrokkenheid bij de schietpartij. Hij zou vanuit Parijs naar Cayenne in Frans-Guyana hebben willen vluchten.