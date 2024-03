Europapa in één dag 1,2 miljoen Nederlandse streams op Spotify

Het nummer Europapa van Joost Klein is vrijdag in Nederland meer dan 1,2 miljoen keer gestreamd. Dat blijkt uit de openbare cijfers van streamingdienst Spotify. Hiermee heeft Joost Klein mogelijk een nieuw record gevestigd. Het record stond de afgelopen jaren op naam van Duncan Laurence.

Klein presenteerde het lied donderdagmiddag in De Avondshow met Arjen Lubach. Donderdagavond werd het nummer al ruim een half miljoen keer gestreamd. Ook dit zijn cijfers die zelden worden gehaald op Spotify door Nederlandse songs. Vrijdag was de eerste volledige dag dat Europapa te beluisteren was op Spotify. Arcade van Duncan Laurence behaalde ruim 1 miljoen streams op de dag na zijn overwinning op het Eurovisie Songfestival in mei 2019.

Het communicatiebureau dat Spotify in Nederland vertegenwoordigt, zegt na het weekend pas te kunnen zeggen of Joost Klein een nieuw record heeft gevestigd. Europapa doet het niet alleen in Nederland opvallend goed. Wereldwijd staat het lied nu met ruim 1,6 miljoen streams in één etmaal op plek 104 van de meest beluisterde songs in de wereld. In onder meer België en Oostenrijk wordt Europapa ook goed beluisterd.

Niet alleen het lied zelf, maar ook het ‘stille outro’ van het nummer waarin Joost Klein vertelt over zijn overleden ouders doet het goed op Spotify. Met ruim 337.000 streams stond dit deel van het lied vrijdag op de tweede plek van meest beluisterde Spotify-fragmenten. Ook op YouTube wordt de clip van Europapa veel bekeken. Hier gaat het aantal views bijna twee dagen na de lancering van het lied al richting de vier miljoen.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 11 mei in het Zweedse Malmö. Klein vertegenwoordigt Nederland in de tweede halve finale, op 9 mei.