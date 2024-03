Ruim 95.000 Nederlanders mogen uit buitenland stemmen voor EP

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni mogen 95.290 Nederlanders hun stem uitbrengen vanuit het buitenland. Dat zijn er meer dan bij de vorige Europese verkiezingen. In 2019 waren ruim 63.000 Nederlanders in het buitenland kiesgerechtigd en in 2014 zo’n 21.000.

De meeste geregistreerde kiezers wonen in de Verenigde Staten. Meer dan 6000 Nederlanders daar mogen stemmen voor het Europees Parlement. Daarna volgen Australië en Canada. In de top vijf staan ook Curaçao en Aruba. Dit zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. De cijfers zijn nog niet definitief. Mensen hebben nog tot en met 25 april om zich te registreren.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in november waren bijna 108.000 Nederlanders die in het buitenland wonen kiesgerechtigd. Dat het aantal nu iets lager is, komt volgens de gemeente onder meer doordat Nederlanders die in een ander EU-land wonen ook daar mogen stemmen. Ze tellen dan bijvoorbeeld als Belgische of Franse kiezer. In dat geval mogen ze niet ook voor de Nederlandse delegatie stemmen.

De kiezers in het buitenland staan geregistreerd bij de gemeente Den Haag. Die ontvangt de brieven met stembiljetten en telt ze. Ook op Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn er briefstembureaus.