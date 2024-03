NS waarschuwt voor mogelijke gevolgen Duitse treinstaking

Als in heel Duitsland wordt gestaakt op het spoor, is er ook geen treinverkeer mogelijk tussen Nederland en Duitsland. Daarvoor waarschuwt de NS, nadat de Duitse machinistenvakbond GDL maandag opnieuw een Duitse spoorstaking had aangekondigd. Die begint in de nacht van woensdag op donderdag en gaat 35 uur duren.

Onder meer de IC Berlijn en de ICE International-treinen van en naar Duitsland rijden niet als de treinstaking heel Duitsland treft. Bij eerdere grote stakingen op het Duitse spoor werd het internationale treinverkeer tussen Nederland en Duitsland ook verstoord. De maandag aangekondigde staking is de vijfde in een slepend conflict tussen de vakbond en staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn van de staking, maar DB verwacht een “enorme impact” op de dienstregeling. Martin Seiler, hoofd personeelszaken bij DB, noemde het stakingsbesluit eerder “koppig en egoïstisch”.

Vakbondsleden van GDL willen met de werkonderbreking een hoger loon en een kortere werkweek afdwingen. Ze willen 35 uur per week werken in plaats van 38 uur, voor hetzelfde loon. “Deze staking zal in totaal 35 uur duren, 35 uur zodat iedereen in het land beseft waar we het over hebben: namelijk de 35-urige werkweek”, legde GDL-voorzitter Claus Weselsky uit.