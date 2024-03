Nieuw persoonsbeveiligingstelsel, maar geen beroepsinstantie

Justitieminister Dilan Yeşilgöz neemt niet alle aanbevelingen over uit het rapport Bewaken en Beveiligen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Er komt een nieuw stelsel voor het beveiligen van personen, maar een onafhankelijke beroepsinstantie in dat stelsel komt er niet.

Dat schrijft de OVV dinsdag. De Onderzoeksraad publiceerde het rapport in maart 2023, naar aanleiding van de dodelijke aanslagen op de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces, op advocaat Derk Wiersum en op Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Hoofdverdachte Ridouan Taghi werd in deze zaak vorige maand veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Het voorstel voor een nieuw stelsel voor het beveiligen van personen neemt de justitieminister over. Daarmee moet Nederland voorbereid en beter toegerust zijn op dreiging vanuit de zware, georganiseerde criminaliteit. Een deel van de taken, zoals persoonsbeveiliging, opsporing en vervolging, wordt volgens dit nieuwe stelsel vanuit het OM overgeheveld naar de NCTV.

De onafhankelijke beroepsinstantie die de OVV adviseert, neemt de minister niet over. De OVV vindt dat iemand die wordt beveiligd, moet kunnen aangeven dat bepaalde veiligheidsmaatregelen niet passen en daarvoor ook een beroepsgang in het stelsel moeten hebben.

Maar volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid past het niet dat tegen elke maatregel die nodig is voor de beveiliging van iemand, beroep en bezwaar kan worden aangetekend. “Dat is voor onze professionals niet werkbaar en verhoudt zich ook niet tot de juridische afspraken op dit gebied.” Wel komt er een adviesorgaan dat “scherp meekijkt of het stelsel functioneert”.